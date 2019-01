Incidente sulla Palermo-Catania, perde il controllo e si ribalta con l'auto: un ferito

Sbanda, sbatte contro il guardrail e si ribalta con la macchina. E' accaduto oggi pomeriggio sull'autostrada Palermo-Catania, nella carreggiata in direzione Palermo, nel tratto compreso tra Bagheria e Villabate, dove il conducente di una Ford Focus - il 55enne F.S. - è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato in ambulanza all'ospedale Civico. Dopo un'ora di caos e traffico la circolazione è tornata alla normalità.

Secondo una prima ricostruzione fatta dalla polizia stradale non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. Da chiarire quindi come mai l'uomo, che viaggiava da solo a bordo della sua auto, abbia perso il controllo per poi scontrarsi contro le barriere metalliche e cappottare. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica, mentre il personale Anas ha ripulito l'asfalto dalle schegge di plastica e vetro.