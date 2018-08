Palermo-Agrigento, scontro fra camion e auto: un morto e un ferito grave

Incidente mortale lungo la strada statale 189, la Agrigento-Palermo, nei pressi di Cammarata, all'altezza di un noto albergo. Siamo al confine tra le province di Palermo e Agrigento. A scontrarsi frontalmente, per cause ancora in corso d'accertamento da parte dei carabinieri di Cammarata, sono stati un mezzo pesante: un camion frigorifero che trasportava pollame e un'autovettura. L'uomo che era al volante della macchina - si tratta di un 59enne di Casteltermini - ha perso la vita.

E' successo stamattina. Lungo la strada statale, oltre ai carabinieri, sono intervenuti i vigili del fuoco e un paio d'ambulanze del 118. Secondo quanto reso noto dall'Anas c'è anche una persona gravemente ferita.

Il traffico sulla strada statale 189 “Della Valle del Platani” è stato temporaneamente bloccato tra Cammarata e il bivio Manganaro, nella zona di Vicari e Roccapalumba, al confine tra le province di Agrigento e Palermo. L'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 18,200.