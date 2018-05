Palermo-Agrigento, carambola con quattro auto coinvolte

Ancora un incidente sulla strada statale Palermo-Agrigento. Una carambola che ha visto quattro auto coinvolte senza comunque gravi conseguenze (non sono stati segnalati feriti). Lo scontro è avvenuto nella tarda mattinata di oggi nei pressi di Villa Fabiana. Sul posto - oltre ai sanitari del 118 per i soccorsi - sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, gli uomini dell’Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione. La strada è stata chiusa provvisoriamente al traffico al chilometro 251 (in località Portella di Mare, nel comune di Misilmeri). Poi alle 15 la strada è stata riaperta.

Proprio due giorni fa si era verificato un incidente mortale sempre nei pressi di Misilmeri. In quell'occasione aveva perso la vita un automobilista di 74 anni, in un scontro frontale che aveva visto coinvolte due auto.