Incidente sulla Palermo-Agrigento, scontro a Misilmeri: un morto e quattro feriti

Gravissimo incidente sulla statale Palermo-Agrigento, al km 247 all'altezza di Misilmeri. Nello scontro tra quattro auto, una persona è morta e altre quattro sono rimaste ferite in maniera seria. A perdere la vita un uomo di 82 anni, Francesco Tavolacci, originario di Villabate ma residente a Misilmeri. L'uomo stava guidando la sua Fiat Idea in direzione Palermo quando per cause ancora da accertare si è scontrato con un'Alfa 147 con tre persone a bordo. Coinvolte anche una Opel Tigra, una Bmw X3.

Delle quattro persone rimaste ferite (delle quali non si conoscono ancora le generalità) due sono state portate all'ospedale Buccheri La Ferla, una al Policlinico e una al Civico. Due sono entrate al pronto soccorso in codice rosso, mentre due in codice giallo. Un degli automobilisti è rimasto incastrato tra le lamiere della macchina ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarlo.

Il traffico è rimasto bloccato per più di un'ora su entrambe le direzioni con i carabinieri che hanno deviato le auto lungo percorsi alternativi. Sul luogo dell'incidente anche gli uomini dell'Anas. La circolazione è stata riaperta poco prima delle 19.

Articolo aggiornato alle ore 18.46 del 6 febbraio 2020 // Aggiunta l'identità della vittima