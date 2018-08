Incidente a Misilmeri, scontro frontale pick up-auto: morta una donna

Incidente mortale nel pomeriggio sulla strada statale che collega Palermo e Agrigento. Due mezzi - un pick up e un'auto - si sono scontrati frontalmente nel territorio di Misilmeri. Nell'impatto ha perso la vita una donna di 86 anni, originaria di Montemaggiore Belsito. Cinque persone sono rimaste ferite. Sono intervenuti gli uomini della polizia stradale, che stanno eseguendo i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Sul posto gli operai dell'Anas e i vigili del fuoco.

Dall'Anas rendono noto che "la strada è stata chiusa per consentire alle forze dell'ordine di eseguire i rilievi. Per chi arriva da Catania in direzione Palermo uscita obbligatoria al bivio di Misilmeri con rientro sulla SS 121 al km 248. Percorso inverso per chi da Palermo in direzione Catania".

Un altro incidente, con quattro feriti, si è verificato poche ore prima lungo l'autostrada A29, all'altezza di Carini. In questo caso a scontrarsi, per cause in via di accertamento, sono stati un Fiorino e una Fiat Punto.