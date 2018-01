Incidente sulla Palermo-Agrigento, frontale tra Suv e furgone: tre feriti, uno è grave

Ancora un grave incidente sullo scorrimento veloce Palermo-Agrigento. Tre persone sono rimaste ferite nello scontro frontale tra un Suv Kia e un furgone bianco, che si è verificato intorno alle 14 all’altezza del km 250+300 tra Villabate e Misilmeri.

Sul posto gli agenti della polizia stradale del distaccamento di Lercara Friddi e i sanitari del 118. Uno dei feriti - il passeggero della Kia, un sessantenne - è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Civico dove è entrato in codice rosso: per lui i medici si sono riservati la prognosi. Gli altri due feriti invece sono in codice giallo al Buccheri La Ferla: si tratta dell'autista del furgone - un trentenne - e il conducente del Suv, un 46enne nato in Svizzera. Ancora da chiarire la dinamica. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti.

Un altro incidente tra due auto si è verificato sulla Palermo-Catania, all'altezza di Villabate. Nello scontro due persone sono rimaste lievemente ferite.