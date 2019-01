Palermo e provincia si colorano di bianco: neve e asfalto ghiacciato, incidenti a catena

Una fitta nevicata ha imbiancato questo pomeriggio Palermo e la sua provincia, dove i fiocchi di neve sono caduti abbondanti. Il brusco calo della temperatura aveva interessato l'area già ieri, quando nella zona dell’entroterra palermitano era caduto il primo nevischio tra Piana degli Albanesi, San Martino delle Scale, e Monte Cuccio.

Gli effetti del flusso di correnti fredde proveniente dal nord Europa hanno interessato anche l'intera provincia. Nevicata "pomeridiana" a Monreale, alla rocca di Marineo e a Camporeale. Abbondanti nevicate si sono inoltre registrate sulle Madonie, e nelle Petralie. Sono previste nevicate anche a quote molto basse nella Sicilia settentrionale in serata.

Le strade ghiacciate hanno causato tre incidenti sull’A19 fra Bagheria, Trabia e Altavilla. Tamponamento sulla A29, all’altezza di Carini, coinvolte quattro auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Notevoli le ripercussioni sul fronte traffico: la circolazione è rimasta a lungo semiparalizzata. Sulla Strada Statale 186, all’altezza di Monreale registrato, invece, un incidente "autonomo" e un altro tamponamento.

Incidente infine anche a Palermo. Un motociclista di 30 anni (R.C. le iniziali) è caduto mentre era in sella alla sua Kawasaki Versys in via Lincoln, davanti al Giornale di Sicilia, a causa dell’asfalto ghiacciato, praticamente da fermo (non ci sono altri mezzi coinvolti). Per lui comunque nessuna conseguenza fisica.

Intanto è attivo il Nucleo interforze che ogni anno affronta le emergenze legate alle nevicate sulla Alte Madonie. Fanno parte del Nucleo, ciascuno per le proprie competenze mettendo a disposizione le risorse disponibili: Comune di Petralia Sottana - Guardia di Finanza di Petralia Soprana - Corpo Forestale della RegioneSiciliana - Pronto Soccorso 118 - Ente Parco delle Madonie - Polizia Stradale di Buonfornello - Comune di Isnello e la Protezione Civile della Città Metropolitana di Palermo.

"La Città Metropolitana di Palermo sta affrontando l'emergenza neve che affligge la viabilità delle Alte e Basse Madonie con mezzi propri

e con mezzi di ditte attivate in somma urgenza - si legge in una nota - Diversi interventi sono stati effettuati anche sul versante di Piana

degli Albanesi e nel Lercarese. In particolare le attività di spalamento neve continuano ininterrotte sulla viabilità del comprensorio (SP.113 SP 54) con gli spalaneve della Protezione civile Metropolitana e con la validissima collaborazione del mezzo spalaneve messo a disposizione incondizionata dall'Ispettore Capo Chiarelli del Corpo Forestale della Regione Siciliana".