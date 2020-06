Incidente in viale Regione, in moto contro una betoniera: due feriti gravi

E' di due feriti il bilancio dell'incidente avvenuto oggi pomeriggio in viale Regione Siciliana. Per cause ancora da accertare la moto sulla quale viaggiavano marito e moglie si è schiantata contro una betoniera. E' successo intorno alle 17.30 nella corsia centrale direzione Trapani, all'altezza di via Perpignano, nel tratto di fronte a Mediaworld.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La donna sarebbe in condizioni più gravi. "Entrambi i feriti - hanno spiegato dal comando dei vigili urbani - sono stati portati all'ospedale Civico in codice rosso. Notevoli le ripercussioni sul traffico, sul posto oltre alle ambulanze del 118 sono intervenute diverse pattuglie della sezione Infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi. Il traffico è stato deviato".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery