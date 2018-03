Si ribalta con l'auto, muore palermitano di 19 anni a Verona

Nella notte tra ieri e oggi, 27 e 28 marzo, un palermitano di 19 anni, Marco Agnello, è morto in un incidente stradale avvenuto in provincia di Verona, a Vigasio. Non risulterebbero coinvolti altri mezzi: il giovane, al volante della sua auto, una Fiat Punto, sarebbe uscito di strada da solo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Villafranca e quelli di Vigasio, insieme ai vigili del fuoco e ai sanitari del Suem 118. Il ragazzo era già senza vita quando il suo corpo è stato estratto dalle lamiere della vettura.

Come si legge su VeronaSera i primi accertamenti dei militari parlano di un incidente che potrebbe essere stato causato dalla velocità eccessiva. Il giovane guidatore avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro una struttura disabitata per poi ribaltarsi completamente.