Travolse e uccise barista durante una gara tra Suv, condannato per omicidio stradale

Una condanna a 3 anni e 4 mesi e la revoca della patente per omicidio stradale e omissione di soccorso. Questa la pena inflitta col rito abbreviato (e quindi usfruendo di uno "sconto") dal giudice Guglielmo Ferdinando Nicastro per il 52enne Salvatore Tranchina. Era lui l’uomo che quella notte di aprile 2017 si trovava al volante del Bmw X1 che ha travolto e ucciso Giuseppe Gambino, 33enne banconista della gelateria Ilardo, per poi darsi alla fuga e costituirsi qualche ora dopo.

L’impatto è avvenuto intorno alle 2.30 di notte in via Messina Marine, all’altezza di via Maresciallo Armando Diaz. Gambino si trovava in sella alla sua bicicletta e stava percorrendo la strada da Villabate verso Palermo per raggiungere casa della madre. Poi il violento impatto sentito anche dalla moglie e dal figlio di 6 anni. “Secondo quanto riferito da due testimoni - spiega a PalermoToday l’avvocato Giuseppe Incardona, che difendeva la famiglia della vittima - l’imputato stava gareggiando con un altro automobilista a bordo di un’Audi Q3”.

Un altro dettaglio emerso nel corso del processo grazie alla perizia del consulente tecnico d’ufficio nominato dal pm, Tranchina viaggiava a una velocità di circa 90 chilometri orari. “E non sono stati trovati neanche segni di frenata”, sottolinea l’avvocato Incardona. A difendere la moglie e il figlio della vittima, che si sono costituiti parte civile, i legali Daniele Fresta e Giada Traina. Per ulteriori dettagli bisognerà attendere il deposito delle motivazioni della sentenza che avverrà entro i prossimi 90 giorni.