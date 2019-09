Incidente in moto, morto cuoco palermitano di 36 anni a Padova

Un cuoco palermitano di 36 anni è morto in un incidente stradale avvenuto ieri nel Padovano. Giuseppe Fotia, che da anni viveva nella provincia euganea, viaggiava in sella a una Honda Hornet di grossa cilindrata, poi l'incidente che ha visto coinvolti anche un’automobile e un camion. Lo schianto è avvenuto ieri verso le 13.45 nel territorio di Maserà all'altezza della zona industriale. Fotia è morto nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Padova dove i medici per interminabili minuti hanno tentato di salvarlo.

Stando alla ricostruzione fornita dalle forze dell'ordine i tre mezzi si sono scontrati in un incrocio: prima la moto e l'auto sarebbero andate a schiantarsi frontalmente, poi l'arrivo del camion. L'esatta dinamica è però ancora al vaglio degli agenti della polizia locale. Tutti i veicoli sono stati posti sotto sequestro.

Fotia è stato sbalzato sull'asfalto e trasferito in codice rosso al pronto soccorso di Padova, ma si è spento poco dopo: troppo gravi le ferite riportate. Verso le 16.30 è stato dichiarato morto. Fotia era papà di due bambini di 2 e 3 anni.