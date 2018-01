Travolto a Santa Flavia, ventunenne muore dopo 3 giorni: "Aiutateci a trovare chi è stato"

Si è spento dopo qualche giorno di agonia su un letto d’ospedale al Civico. E’ morto il ventunenne Gaetano Orlando, travolto da un’auto pirata nella notte fra sabato e domenica scorsi, lungo la strada statale 113, nei pressi dello svincolo tra Santa Flavia e Porticello.

I familiari del giovane hanno lanciato un appello tramite il proprio avvocato, Francesco Paolo Cardullo, chiedendo a chiunque possa aver visto qualcosa di rivolgersi ai carabinieri. I genitori del ventunenne hanno firmato l’autorizzazione all’espianto degli organi.

Intanto proseguono le indagini dei carabinieri della stazione di Bagheria che stanno cercando di rintracciare l’automobilista fuggito lasciando la vittima in fin di vita sull’asfalto in via Duca delle Grazie.

E intanto iniziano a comparire sui social gli strazianti messaggi di cordoglio degli amici. Tra questi Giuseppe Tomasello: "Tegnu lu cappidduzzu e duci e sapuritu e mi lu vogghiu mettiri quannu mi fazzu zitu, io non lavoro mai e un nobile mestiere..... basta ca mi salutano? Buongiorno cavaliere! Così voglio ricordarti! Ciao Gaetano Orlando".