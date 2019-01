"Ciao Federico, ragazzone dal cuore buono": la sua prof ricorda il sedicenne morto

Incredulità e dolore riempiono aule e corridoi del liceo scientifico Ernesto Basile, che ieri ha perso uno dei suoi alunni in un indicente stradale. La vita di Francesco Serio, 16 anni, si è spezzata lungo la Palermo-Sciacca, non lontano dallo svincolo per Altofonte. Era alla guida del suo scooter quando si è scontrato con un'auto che, secondo quando emerso dai primi rilievi, stava facendo inversione di marcia.

Federico frequentava la III BSA e a ricordarlo, sulla bacheca Facebook dell'Istituto, è la sua insegnante di lettere. "Oggi ci ha lasciato, in sella al suo scooter, il nostro caro e amato Federico. Federico Serio.. serio in ogni tuo impegno, in ogni tua passione... - scrive la docente - Ma sempre allegro e sorridente, anche difronte un brutto voto, che per te non era una sconfitta, ma uno stimolo per andare avanti, per superare ogni difficoltà.... per poi sorridermi, soddisfatto e orgoglioso... quello splendido sorriso con cui andavi incontro alla vita...

Non hai lasciato solo un banco vuoto in un'aula, ma un profondo vuoto nella tua classe, nei tuoi compagni, nei tuoi insegnanti e in ognuno di noi... Non sarà facile spiegare senza le tue domande, senza i tuoi sguardi....Tu, ragazzone dal cuore buono, adesso regalerai il tuo sorriso ai cieli e tra le nuvole ammiccherai e brillerai su di noi. Ciao, Federico".

E con la professoressa in tanti, tra docenti e alunni, stanno lasciando un ricordo di Federico. C'è chi ha "postato" un cuore, chi invece ricorda la sua risata. "Non ci sono parole per descrivere la tristezza che oggi ho nel cuore... - si legge tra i commenti -. Un ricordo per Federico e un fraterno abbraccio alla sua famiglia". E ancora: "Ciao Federico....con il tuo sorriso sarai un angelo che dal cielo veglierà sulla tua famiglia e su i tuoi compagni", "Ciao fratello, mi mancherai tantissimo".