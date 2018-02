Incidente in via Libertà, si schianta in scooter e muore a 16 anni

Si è schiantato contro un palo in via Libertà mentre viaggiava in sella al suo scooter. E' morto così la scorsa notte un ragazzo di 16 anni, Emanuele Di Miceli. L'incidente è avvenuto intorno all'una e mezza, all’altezza del civico 175, nei pressi del tratto all'altezza di via Ugdulena. Poi i soccorsi da parte dei sanitari del 118: il giovane è stato portato a Villa Sofia in condizioni disperate, dove è morto all'alba, senza che i medici potessero far nulla per salvarlo. Da stabilire se nell'incidente sia coinvolta un'altra auto.

Emanuele Di Miceli sognava di fare il calciatore: militava negli allievi regionali della Vis Palermo. Le indagini sono affidate alle polizia municipale che sta anche visionando alcune telecamere della zona per cercare di ricostriuire le fasi dello schianto.