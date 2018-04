Schianto in autostrada, muore camionista palermitano

Un tragico schianto tra mezzi pesanti sulla A21 non gli ha lasciato scampo. E' morto così un camionista palermitano, Davide Castellano, 38 anni, sposato e padre di tre figli piccoli. L'incidente è avvenuto nel Bresciano, in territorio di Pontevico, in direzione Cremona. Castellano lavorava per la Autotrasporti Zola. Ieri era impegnato in una consegna e si stava dirigendo verso Reggio Emilia.

La motrice del suo camion si è girata, accartocciata: lui è rimasto incastrato e schiacciato dalle lamiere. Una morte tremenda, per cui purtroppo non c'è stato niente da fare: una corsa contro il tempo, il trasporto d'urgenza in ospedale, in elicottero, la brutta notizia arrivata solo poche ore più tardi.

Davide Castellano da Palermo si era trasferito a Brescia per lavoro. Faceva il camionista, ma sognava un giorno di potersi ricongiungere con la sua famiglia, la moglie Veronica e i suoi tre figli (due femmine e un maschio). I genitori e la moglie sono partiti subito verso Brescia, per salutarlo l'ultima volta: solo dopo l'autopsia verranno organizzati i funerali, nella sua Sicilia.

Sulla bacheca Facebook di Davide Castellano è rimasta una fotografia che lo ritrae sorridente, forse l'ultima della sua vita: datata 8 aprile, nella sua casa di Brescia. Indossa una maglietta con una stampa, un'altra foto in cui però non è da solo: è insieme alla sua bambina più piccola, che lui chiama affettuosamente “principessa”. Rimane il ricordo, la memoria, il rimpianto per una tragedia così grande.