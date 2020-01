Incidente a Monreale, scontro frontale tra due auto sulla circonvallazione: un morto

Scontro mortale sulla circonvallazione di Monreale. Un 71enne (del quale non si conoscono ancora le generalità) è deceduto questo pomeriggio a seguito di un incidente avvenuto lungo la strada statale 186, all'altezza della chiesa di Santa Teresa. L'uomo si trovava da solo ed era al volante di una Peugeot 206 che si è scontrata frontalmente con una Jaguar sulla quale viaggiavano due giovani.

I due feriti sono stati soccorsi dai vigili del fuoco e dal personale del 118. Poi la corsa verso l'ospedale Ingrassia: uno è entrato in codice rosso, l'altro in codice giallo. Sul posto anche i carabinieri e la polizia municipale che ha sequestrato i due mezzi per eseguire i rilievi e chiarire la dinamica. Secondo una prima ipotesi il 71enne potrebbe aver accusato un malore e avrebbe perso il controllo.

(Articolo in aggiornamento)