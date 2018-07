Rovigo, travolto da un tir mentre aiuta camionista: morto carabiniere palermitano

Una folla commossa ha dato l'ultimo saluto nella chiesa di Sant’Andrea Apostolo di Arquà Polesine, in provincia di Rovigo, ad Antonino Modica il carabiniere palermitano morto venerdì scorso in servizio, mentre aiutava un camionista rimasto in panne. L'incidente è avvenuto lungo la strada regionale Transpolesana, che collega Rovigo a Verona.

Modica (nella foto), 55 anni, sposato e padre di due figli era appuntato scelto. Nato a Palermo, era arrivato in Polesine nel gennaio 1989. Era sceso dalla vettura di servizio per aiutare il conducente di un'autocisterna, ferma a bordo strada. In quel momento è però sopraggiunto un altro mezzo pesante, che ha travolto il militare e l’autista del mezzo in panne. Modica è morto sul colpo, mentre il ferito è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Padova. In stato di choc il carabiniere che prestava in quel momento servizio con Modica.

I funerali sono stati celebrati dal parroco di Arquà Polesine, don Vincenzo Cerutti, dal Vescovo della diocesi di Adria e Rovigo, Pierantonio Pavanello, dal cappellano militare delle Legione Carabinieri Veneto, don Corrado Tombolan e dall’ordinario militare per l’Italia, Santo Marcianò. Presenti il comandante Interregionale dei Ccarabinieri Vittorio Veneto, Aldo Visone, il comandante della Legione “Veneto”, Giuseppe La Gara, il comandante provinciale, Antonio Rizzi, tutte le autorità della provincia e i rappresentanti delle istituzioni locali. Cordoglio è stato espresso dalle massime cariche dello Stato: dal presidente della Repubblica, dai presidente del Senato, dai ministri dell'Interno, della Difesa e dal Capo di Stato Maggiore.