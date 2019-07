Incidente sulla A29, auto contro il guardrail: muore 14enne, gravissimo il fratello

Tragedia sull'autostrada Palermo-Mazara, direzione Trapani, intorno a mezzanotte. Un'auto si è scontrata con il guardrail, all'altezza dello svincolo di Alcamo est, e un 14enne di Partinico, Francesco Provenzano, è morto. Gravissimo il fratello di 9 anni, trasferito in ambulanza nel reparto di Neurorianimazione a Villa Sofia: é in coma. A guidate il mezzo, una Bmw 320, il padre dei due minorenni, che adesso si trova in ospedale a Partinico.

"La prognosi dell'uomo - dicono dalla polizia stradale - è riservata". Tre in tutto i mezzi del 118 intervenuti sul posto. Nonostante i sanitari abbiano tentato di rianimare il 14enne, per lui non c'è stato nulla da fare: è deceduto sul luogo dell'incidente. La polizia stradale indaga per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.