L'incidente sulla statale 113, Anthony non ce l'ha fatta: morto dopo 4 giorni di agonia

Anthony Di Benedetto non ce l'ha fatta. Ha lottato per quattro giorni ma poi si è arreso all'ospedale Civico. Il fotografo di 30 anni di Ficarazzi che lo scorso lunedì era rimasto gravemente ferito in un incidente sulla strada statale 113, è morto ieri. L'uomo era molto conosciuto nel suo paese per via della sua attività.

La notte della tragedia stava rientrando a casa dopo aver preso parte a un matrimonio per lavoro. Si trovava a bordo della sua Fiat Grande Punto quando aveva perso il controllo del mezzo finendo in una scarpata, nel tratto compreso tra Bagheria e Ficarazzi.

Poi i soccorsi, attivati da un altro automobilista che aveva assistito all’ultima fase dell’incidente. Quindi il viaggio disperato in ambulanza verso il pronto soccorso del Civico di Palermo - dov’era entrato in codice rosso - il ricovero nel reparto di Rianimazione e il trasferimento nel reparto di Chirurgia d’urgenza. Ma le condizioni erano subito apparse gravissime. Anthony Di Benedetto è morto nel tardo pomeriggio di ieri. Tantissimi i messaggi sulla sua bacheca di Facebook. "Un ragazzo buono, un grande amico, un grande lavoratore", scrive chi lo conosceva bene.