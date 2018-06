Auto vola giù da Monte Pellegrino: morti due 28enni

Tragedia questa mattina, intorno alle 5.30, su Monte Pellegrino. Una Mercedes classe A180 è volata giù da via Monte Ercta precipitando da un'altezza di circa 50 metri e finendo in un viadotto. Sul mezzo viaggiavano un ragazzo e una ragazza che sono morti sul colpo. Le vittime sono due 28enni palermitani: Pietro Torres e Simona Messina (foto in basso). Il corpo dell'automobilista è rimasto incastrato tra le lamiere accartocciate. La donna invece è stata sbalzata via dall'abitacolo durante la caduta.

Sul posto sono intervenute tre squadre del nucleo speleo-alpino-fluviale (Saf) dei vigili del fuoco per estrarre il cadavere dall'auto. Intorno alle 10 l'automobilista è stato estratto dal mezzo, aveva la cintura ancora allacciata. Adesso saranno gli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale a cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Dalle prime informazioni pare che sull'asfalto non ci fossero segni di frenata.

