Auto contro albero: muore una donna palermitana a Pisa

Tragico incidente nella notte. Una donna palermitana di 70 anni è morta a San Giuliano Terme, in provincia di Pisa. E' successo pochi minuti prima dell'una. Per cause in corso di accertamento la donna ha perso il controllo della sua Fiat Punto andando a sbattere violentemente contro un albero. Nell’urto l’auto si è incendiata. L'episodio è avvenuto in prossimità di un incrocio.

La settantenne è stata estratta dalla vettura da due passanti ma il loro gesto non è servito. Il personale del 118 intervenuto sul posto ha tentato infatti di rianimarla ma senza successo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco della sede di Pisa, che hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme, la polizia e i carabinieri. Al momento dell'impatto la donnna non aveva con sè documenti di indentità. Per consentire le operazioni di soccorso la strada è stata chiusa per circa un’ora.

