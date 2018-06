Travolta mentre attraversa in via Aquileia, muore dopo un mese e mezzo

Una donna di 83 anni, Maria Teresa Buttitta, è morta la scorsa notte nell'ospedale Villa Sofia dopo un ricovero di mese e mezzo. A inizio maggio era stata investita da una moto mentre attraversava la strada, sulle strisce pedonali, in via Aquileia. La donna - soccorsa dai sanitari del 118 - era stata trasportata a Villa Sofia in codice rosso. La prognosi era riservata. Le condizioni negli ultimi giorni si sono aggravate e ieri è arrivata la morte.