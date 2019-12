Travolta da uno scooter in piazza Don Bosco, donna muore in ospedale 3 settimane dopo

Muore in ospedale a tre settimane dall’incidente. Una donna di 82 anni, Giuseppina Anselmo, è deceduta a Villa Sofia, la struttura sanitaria nella quale era ricoverata dallo scorso 27 novembre. Quel giorno la pensionata stava attraversando in piazza Don Bosco, vicino alla propria abitazione, quando è stata investita da uno scooter.

Le conseguenze dell’impatto si erano rivelate sin dall’inizio molto delicate e la donna era stata portata con un’ambulanza del 118 al Trauma center di Villa Sofia. I medici avevano riscontrato diversi traumi che, nonostante gli sforzi dei sanitari, nel giro di una ventina di giorni non le hanno lasciato scampo. A indagare sull’accaduto gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi.

E’ ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente avvenuto ieri in via Ammiraglio Rizzo in cui ha perso la vita un 58enne della Costa d’Avorio, Sene Guie. L’uomo è rimasto schiacciato sotto le ruote di un mezzo pesante che viaggiava in direzione Fiera e aveva appena svoltato in via Thaon de Revel. L’autotrasportatore sotto shock è stato portato in ospedale per accertamenti.