Monreale, undicenne guida mini moto da cross e si schianta contro un'auto

A undici anni guida una mini moto da cross per strada e si schianta contro un'auto. Questo, stando a una prima ricostruzione riportata da MonrealeNews, è quanto successo sabato pomeriggio in via Cretazze, traversa di via Mulini, a Monreale. Il ragazzino, rimasto ferito, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Ingrassia.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per i necessari rilievi: saranno loro a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. La moto infatti può circolare solo su aree private e non sulla pubblica via, come accaduto in questa circostanza, quando il ragazzino e la mini moto sono finiti contro una Volkswagen bianca.