Incidente stradale a Monreale, perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada: ferita una donna

Una donna di 34 anni è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa intorno alle 2.30 a Monreale. Stava percorrendo la circonvallazione quando, giunta nei pressi dell'incrocio con via Santa Liberata, ha perso il controllo dell'auto su cui viaggiava finendo fuori strada in una cunetta. Ancota da chiarire le cause. Immediatamente soccorsa, è stata trasportata al pronto soccorso del Policlinico di Palermo, dove i medici le hanno riscontrato un trauma cranico e la rottura del setto nasale. Le sue condizioni non sono gravi.