Incidente a Mondello, scontro auto-scooter: due feriti gravi

Due feriti gravi dopo un incidente a Mondello. La polizia municipale e i soccorritori del 118 sono intervenuti nel primo pomeriggio in viale Regina Elena, a pochi metri dall’ex Charleston, dopo lo scontro in cui sono rimasti coinvolti uno scooter Honda Sh e un’auto.

Per cause ancora da accertare i due mezzi, che viaggiavano nella stessa direzione, sono entrati in contatto. Sul ciclomotore c’erano F.E. (29 anni) e D.G.A. (45), sbalzati dalla sella e scaraventati con violenza contro l’asfalto. Per loro diverse sospette fratture e altri traumi.

I soccorritori del 118 hanno prestato le prime cure sul posto e poi hanno portato i feriti al pronto soccorso di Villa Sofia dove sono entrati con il codice rosso. A stabilire la dinamica dell’incidente saranno gli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale impegnati nei rilievi.