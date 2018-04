Incidente a Misilmeri, scontro tra due auto: ferito un bambino di 6 anni

Tre persone, tra cui un bimbo di appena sei anni, sono rimaste ferite in un incidente stradale la scorsa notte in piazza Comitato, a Misilmeri. A scontrarsi sono state due auto - una Opel Zafira e una Lancia Y. Il piccolo si trovava a bordo della Lancia ed è stato condotto dal personale del 118 all'ospedale dei Bambini. Ha riportato una ferita alla testa, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Feriti anche i due conducenti dei mezzi: il 55enne che era alla guida dell'Opel (che sarebbe risultata priva di assicurazione) e il 26enne al volante della Lancia. Le cause dello scontro sono ancora da accertare. Indagano i carabinieri della stazione di Villabate.