Automobilista indagato per la morte di un pensionato a Misilmeri, i parenti: "Chi ha visto parli"

La Procura di Termini Imerese indaga per omicidio stradale in relazione all'incidente in cui, venerdì scorso, ha perso la vita Carmelo Lo Monte (nella foto), un pensionato di 73 anni, residente a Villabate. L'anziano si sarebbe scontrato con un camion frigo che avrebbe invaso la sua corsia sulla statale Palermo-Agrigento, all'altezza di Misilmeri: ora il conducente è finito sotto inchiesta. Intanto i famigliari della vittima lanciano un appello ad eventuali testimoni del sinistro.

Secondo una prima ricostruzione, Lo Monte stava rientrando a casa sul suo furgone dopo aver comprato della ricotta per i figli quando, intorno alle 10.30, era avvenuto l'impatto fatale con l'altro mezzo. In base agli accertamenti degli inquirenti, il camion frigo avrebbe prima superato una Smart, in un tratto con linea continua, e sarebbe poi andato a finire contro il furgoncino di Lo Monte. La speranza della famiglia è che vi siano altri testimoni dell'incidente, visto che quella strada è particolarmente trafficata: il loro racconto potrebbe essere molto utile per le indagini.

Dopo l'incidente erano intervenuti poliziotti, carabinieri ed anche i medici del Suem, che però non avevano potuto fare altro che constatare il decesso di Lo Monte. L'anziano ha lasciato la moglie Cristina, 5 figli, Cecilia, Giovanna, Angela, Giusepper e Girolamo, 8 nipoti e il fratello Giuseppe che ora si sono affidati allo "Studio3A-Valore Spa" e al consulente Alessio Tarantino per cercare di avere giustizia. L'inchiesta è coordinata dal sostituto Alessandro Macaluso. Chiunque abbia informazioni utili può contattare lo "Studio 3A-Valore" al numero verde 800090210.

