Scontro tra un'auto e una moto sul lungomare Cristoforo Colombo: due feriti gravi

Un'auto e una moto si sono scontrate sul lungomare Cristoforo Colombo, tra Vergine Maria e l'Addaura. Il bilancio è di due feriti gravi. L'incidente si è verificato la scorsa notte intorno alle 2. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 che hanno trasportato le vittime a Villa Sofia, una pattiglia della municipale che ha gestito la viabilità sul posto e gli agenti dell'ifortunistica.

Saranno quest'ultimi - che hanno effettuato i rilievi - a ricostruire le cause e l’esatta dinamica dello scontro. Per uno dei due feriti la prognosi resta riservata. Per l'altro è stata sciolta, resta però ricoverato perchè le condizioni di salute sono comunque gravi.





