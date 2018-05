Tragico incidente in moto, giovane palermitano muore a Londra

Ha lottato per 24 ore, ma alla fine si è dovuto arrendere. Troppo gravi le ferite riportate. Un giovane 22enne originario di San Cipirello è morto oggi a Londra dopo uno schianto in moto. Il tragico incidente è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì nella capitale inglese. A perdere la vita Piero Capitelli, che da oltre 3 anni si era trasferito in Inghilterra per lavoro.

Dopo l'incidente il ragazzo, che da più di un anno faceva il cameriere in un ristorante italiano, è stato trasferito d'urgenza al pronto soccorso dove i medici hanno fatto il possibile per strapparlo alla morte. La situazione però è precipata nel giro di poche ore, lasciando solo una flebile speranza ai familiari.

A dare la notizia ai genitori è stato il Consolato italiano. Madre e padre del ventiduenne hanno preso il primo aereo per raggiungere il figlio, attaccato a un respiratore artificiale. Sono state ore di ansia, anche per gli amici e i familiari qui in Sicilia. Ma alla fine la tragica notizia: Piero non ce l'ha fatta. I genitori hanno deciso di donare gli organi.

