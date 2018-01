Incidente stradale a Licata: motociclista perde una gamba, ferito anche pensionato di Alimena

Un pensionato di Alimena è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto a Licata. L'uomo, 73 anni, era alla guida di una Ford Fiesta e stava percorrendo la statale 115, altezza contrada Caterlipe, quando si è scontrato con una moto Yamaha. Nell'impatto il motociclista, un 36enne di Gela, ha perso una gamba.

Il 36enne è stato soccorso e condotto all'ospedale San Giacomo d'altopasso di Licata. E' stato quindi trasferito a Palermo ed è in prognosi riservata. Anche il pensionato è stato trasportato in ospedale, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. A causa dell'impatto, la motocicletta si è anche incendiata. Indaga la polizia stradale di Agrigento, coordinata dal vicequestore aggiunto Andrea Morreale.

(Fonte Agrigentonotizie.it)