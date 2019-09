Lampedusa, turista travolta e uccisa da automobilista senza patente: arrestato palermitano

Vacanza tragica per una donna di Pinerolo (Torino) a Lampedusa. Arrivata da poche ore sull'isola, ieri sera stava facendo una passeggiata con il marito quando un piccolo fuoristrada li ha travolti, uccidendola. Alla guida del mezzo c'era un 23enne originario di Palermo, ma residente a Lampedusa. Il giovane dopo l'impatto è fuggito, ma i carabinieri lo hanno identificato e arrestato alcune ore dopo.

L'incidente

Fulvia Morando, 49 anni, intorno alle 23 di ieri stava camminando con il marito in contrada Terranova. Era giunta sull'isola appena due ore prima, alle 21, con l'aereo proveniente da Torino. Un piccolo fuoristrada Suzuki Santana l'ha travolta e scaraventata contro un palo. E' stata soccorsa e trasferita al Poliambulatorio. I soccorritori si sono accorti subito del quadro clinico complicato. Non c'è stato neanche il tempo per provare un trasferimento, con elicottero del 118, in una struttura sanitaria meglio attrezzata. Il cuore della donna ha smesso di battere poco dopo l'arrivo al pronto soccorso.

Le indagini

In contrada Terranova si sono subito precipitati i carabinieri che hanno avviato le indagini. L'isola è stata scandagliata palmo a palmo. Il mezzo è stato trovato abbandonato a qualche chilometro di distanza dal luogo dell'incidente. Alle 2 circa è poi stato rintracciato il conducente: un 23enne. E' emerso che era alla guida della macchina (intestata a un'altra persona) senza patente, perché mai conseguita. Il ragazzo, nato a Palermo ma residente sull'isola, è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale con l'aggravante della fuga dopo l'investimento e della guida senza patente.

(Fonte Agrigentonotizie.it)