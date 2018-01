Incidenti a raffica, pedone investito in via Alcide De Gasperi: è grave

Non si ferma la raffica di incidenti stradali in città. Quattro in poche ore. Un pedone - si tratta del 57enne A.V. - ieri pomeriggio è stato investito in via Alcide De Gasperi da un'auto guidata da una donna (anche lei di 58 anni). L'uomo è stato trasportato d’urgenza in codice rosso in ambulanza al vicinissimo ospedale di Villa Sofia. Le sue condizioni sono gravi. La donna - che era alla guida di una Polo Volkswagen, si sarebbe fermata per prestare i soccorsi. Sono intervenuti - oltre ai sanitari del 118 - anche gli agenti della polizia municipale.

"Stiamo cercando di chiarire i contorni della dinamica", hanno spiegato dall’Infortunistica. A causa dell'incidente, avvenuto alle 17.30, il 57enne ha riportato un trauma cranico commotivo con frattura della teca cranica. Resterà in osservazione breve sino a quando i medici non stabiliranno una prognosi, ma l'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Poco prima un altro pedone era rimasto ferito in viale Campania, dopo essere stato travolto da una moto.

Ma la scia di incidenti è proseguita in serata. Alle 21.15 un ragazzo di 29 anni si è schiantato nello spartitraffico di via Ernesto Basile all'altezza del Ponte Brasa mentre era alla guida della sua Mini Cooper. "Non sono coinvolte altre auto", hanno chiarito dall'Infortunistica. Infine - nella notte - un altro incidente: un'auto ha sbandato finendo la sua corsa contro lo spartitraffico di via Francesco Crispi, alla Cala, intorno all'1.40 (nelle foto le immagini dopo lo schianto). L'automobilista non ha riportato però gravi conseguenze.

Gallery