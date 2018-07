Incidente in via Dante, studentessa portoghese travolta sulle strisce da un taxi

Studentessa portoghese travolta da un taxi. E' accaduto intorno alle 9.30 di queta mattina in via Dante, all'altezza di via Pietro D'Asaro, dove una ragazza di 23 anni - A.D.M. - è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali. Dopo i primi soccorsi prestati da alcuni passanti la giovane è stata portata con un'ambulanza del 118 all'ospedale Civico per alcune sospette fratture. Al pronto soccorso, dov'è entrata in codice giallo, i medici l'hanno sottoposta ad alcuni esami strumentali per tracciare un quadro clinico completo.

Secondo una prima ricostruzione la ragazza stava attraversando la strada da via D'Assaro in direzione di piazza Lolli, mentre il taxi percorreva via Dante in direzione Politeama, nella corsia preferenziale. Appena scesa dal marciapiedi è stata centrata da un Mercedes Vito della Cooperativa Taxi Trinacria, che l'ha scaraventata con violenza sull'asfalto. Saranno gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale, impegnati a effettuare i rilievi sotto lo sguardo del tassista che fumava nervosamente la sua sigaretta, a ricostruire la dinamica dell'incidente.

