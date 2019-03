Fugge dalla polizia e si schianta contro un'auto: ferite due donne e una bambina di 9 anni

Una volante a sirene spiegate, una Panda in fuga dopo un furto al mercatino e poi un violento scontro in cui sono rimaste ferite una bambina di 9 anni, la madre e la nonna. Scene da film poliziesco questa mattina in via Villagrazia dove le volanti stavano inseguendo un’auto che si stava allontanando a gran velocità dal mercatino di via dell’Airone, a Falsomiele. Un uomo, di cui non si conoscono ancora le generalità, è stato fermato e portato in commissariato per accertamenti. Caccia ai suoi due complici.

“Uno era inseguito dalla polizia - spiega a PalermoToday una donna di 43 anni, una delle tre vittime dell’incidente - e ci ha preso in pieno. Si è fatta male mia madre e anche la bambina. La macchina è distrutta”. Dopo il violento impatto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato i primi soccorsi. La piccola, di 9 anni, è stata portata all’Ospedale dei bambini dopo aver battuto la testa. La madre e la nonna (74 anni) invece sono state portate al Policlinico con un'ambulanza.

Subito dopo lo scontro gli agenti di polizia sono riusciti a bloccare il fuggitivo. Secondo una prima ricostruzione a bordo c’erano inizalmente tre uomini che avevano pianificato un furto vicino al mercato rionale. Non è chiaro se nel mirino ci fosse una Smart parcheggiata o qualcosa di valore custodita al suo interno che aveva attirato l’attenzione dei ladri. Qualcuno però li avrebbe messi in fuga, chiamando la polizia e dando il via al folle inseguimento.

Sembrerebbe che due delle tre persone che si trovavano sulla Fiat Panda siano riuscite a scappare a piedi percorrendo un viale che collega via dell’Airone a via Villagrazia. Uno solo dei tre componenti della banda è stato catturato e portato negli uffici della Questura per essere identificato. Da accertare anche se l’auto utilizzata per scappare fosse rubata e se il furto sia stato messo a segno.