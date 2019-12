VIDEO | Ciclista muore schiacciato dalle ruote di un camion, le immagini dal luogo della tragedia

L'uomo, 58 anni, si trovava in sella alla sua bici quando è finito sotto il pesante mezzo in via Ammiraglio Rizzo, all'angolo con via Thaon de Revel. Sul posto vigili del fuoco, polizia, municipale e soccorritori del 118