Scontro frontale sulla Palermo-Sciacca, donna in gravi condizioni

E' di due feriti, di cui uno grave, il bilancio di un grave incidente stradale lungo la statale Palermo-Sciacca, all'altezza dello svincolo per San Cipirello. Ad avere la peggio è stata una donna di 48 anni, ricoverata al Policlinico in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'auto su cui viaggiava, una Citroen, nei pressi di Ponte Balletto per cause ancora da accertare si è scontrata frontalmente con una Mercedes, guidata da un uomo di 56 anni, trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Partinico. Per lui solo ferite lievi. Sulla vicenda stanno adessi indagando i carabinieri. Sul posto sono intervenuti, oltre ai mezzi del 118, i vigili del fuoco.