Incidente in via dell'Olimpo, Smart tampona Mercedes e finisce su una fiancata: 3 feriti

Un tamponamento tra una Mercedes Classe A e una Smart con quest'ultima che finisce su una fiancata, e tre persone - tra cui un bimbo - ferite in modo lieve. E' quanto accaduto ieri sera in via dell'Olimpo, all'altezza del Country club.

Lo scontro si è verificato intorno alle 22. Secondo una prima ricostruzione, la Smart, con a bordo un ragazzo e una ragazza poco più che ventenni, ha tamponato la Mercedes classe A dove viaggiavano due donne e un bimbo di quattro anni. Nell'impatto, la Smart è finita su una fiancata. Sul posto il 118, la polizia, i vigili del fuoco e la polizia municipale.

"A rimanere ferite - spiegano dalla sezione Infortunistica della municipale - la conducente della Mercedes, una donna di circa 40 anni, e il bimbo. Entrambi sono stati condotti a Villa Sofia, ma erano due codici verdi. Si è trattato prevalentemente di danni ai mezzi. Successivamente è stata portata in ospedale anche la ragazza di 26 anni che era nella Smart, ma perchè è stata presa dal panico. Si tratta di una misura precauzionale. Sembra che l'incidente sia nato da una distrazione del guidatore della Smart. Per fortuna non ci sono state gravi conseguenze per le persone".

Un'altra auto si è ribaltata ieri mattina in via Duca degli Abruzzi (foto allegate). A restare ferita lievemente una donna di 60 anni, D.M.C., portata a Villa Sofia con un'ambulanza del 118. Secondo una prima ricostruzione l'automobilista, che viaggiava in direzione di viale del Fante, avrebbe perso il controllo urtando con violenza contro due auto parcheggiate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e la polizia muncipale.

Gallery