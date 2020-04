Auto contro tram in piazza Ziino: "Guidava con la mascherina, si sono appannati gli occhiali"

Incidente in piazza Ottavio Ziino. Questa mattina un’auto è finita contro il tram della linea 2 diretto a Borgo Nuovo. Il veicolo, guidato da una donna, si è schiantato contro il mezzo dell’Amat che stava percorrendo via Leonardo Da Vinci. Illesi entrambi i conducenti anche se i passeggeri a bordo di Bombardier sono stati fatti scendere e la linea è stata temporaneamente sospesa.

Ignota al momento la dinamica, anche se un parente della signora alla guida della Ford presente sul luogo del sinistro azzarda che “stava guidando indossando la mascherina. Si è confusa perché le si sono appannati gli occhiali. Per fortuna non correva e nessuno si è fatto del male”. Sul posto gli uomini della Polizia Municipale ricostruiranno l’esatta dinamica dell’incidente.

Non è il primo incidente tra un'auto e un tram in piazza Ottavio Ziino. Ogni giorno infatti migliaia di macchine percorrono le strade intorno, da via Notarbartolo a via Leonardo Da Vinci, congestionando l'intera piazza soprattutto negli orari di punta. Ante Covid eventi del genere hanno portato alla paralisi del traffico cittadino. Oggi, invece, la piazza è rimasta deserta e senz'auto.