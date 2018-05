Incidente alla Guadagna, si ribalta un'auto: un ferito grave

Incidente alla Guadagna, si ribalta un'auto. E' successo oggi pomeriggio all'incrocio tra via Belmonte Chiavelli e largo Caduti dell'8 Luglio. Nell'incidente sono rimasti coinvolti due mezzi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale e un'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito al pronto soccorso dove è entrato in codice rosso. Non si conoscono ancora le sue generalità e le condizioni di salute.

Giorno nero sul fronte incidenti. E' morto oggi Salvatore Parisi, 75 anni, investito da uno scooter poco più di un mese fa nei pressi della rotonda di via Belgio. Sull'autostrada Palermo-Catania invece una moto è sbandata all'altezza dello svincolo Irosa finendo contro il guardrail. Feriti e trasportati in ospedale con l'elisoccorso due turisti francesi. (Articolo in aggiornamento)