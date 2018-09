Incidente a Monreale, automobilista finisce fuori strada: morto sul colpo 

Tragedia nel pomeriggio di oggi a Giacalone, frazione di Monreale. Un uomo di 63 anni, Giuseppe Lo Biondo, è finito fuori strada mentre si trovava alla guida della sua Fiat 500 in via Pg 16 ed è morto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto il corpo senza vita dalle lamiere, e i carabinieri della stazione locale. La vittima, originaria di Monreale, era cardiopatica e potrebbe aver accusato un malore.

Un altro incidente si è verificato poco prima delle 14 a Palermo, in viale Regione Siciliana. A scontrarsi nella carreggiata in direzione Catania, all'altezza del cavalcavia di via Pitrè, sono state quattro auto. Sul posto è intervenuta la polizia municipale per i rilievi e per far defluire la lunga coda di auto e mezzi pesanti.