Gangi, scontro tra due auto sulla statale: ferito un carabiniere

Scontro tra un'auto e un mezzo dei carabinieri stamattina a Gangi. Nell'incidente - avvenuto sulla statale 120 tra Gangi e Sperlinga (tra le province di Palermo ed Enna) - è rimasto lievemente ferito un carabiniere in servizio a Geraci Siculo. Secondo una prima ricostruzione una donna di 32 anni originaria di Nicosia (Enna) per cause ancora da accertare ha perso il controllo dell'auto su cui viaggiava, una Peugeot 107, invadendo la corsia opposta di marcia e finendo sul veicolo militare.

Ad avere la peggio è stato proprio il carabiniere, immediatamente soccorso e condotto al pronto soccorso dell'ospedale di Petralia Sottana per un lieve trauma cranico. Illesa la donna che si è assunta la responsabilità dell'incidente. Sul posto è intervenuta la polizia municipale per i rilievi e il personale dell'Anas. La strada è rimasta chiusa al traffico per circa 40 minuti.