Incidente al Foro Italico, schianto con lo scooter: 43enne in prognosi riservata

Violento scontro al Foro Italico, grave un 43enne. Un incidente è avvenuto intorno alle 22 di ieri all’altezza dell’Nh Hotel, nei pressi di via Lincoln. Sfortunato protagonista un uomo che si trovava in sella al suo scooter Yamaha 150 e che, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe schiantato contro un’auto parcheggiata.

A chiedere l’intervento del 118 e della polizia municipale sono stati alcuni passanti e automobilisti. Sul posto è arrivata un’ambulanza che ha portato il ferito al pronto soccorso del Civico. Le condizioni di S.P. (queste le sue iniziali) sono apparse subito gravi e per questa ragione i medici hanno preferito mantenere la prognosi riservata.

L'uomo ha riportato diverse fratture, la più delicata quella al femore, ed è stato ricoverato nella notte nel reparto di Ortopedia. Saranno gli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale, impegnati con i rilievi, a cercare di ricostruire la dinamica per stabilire l’eventuale coinvolgimento di altri mezzi o le responsabilità dell’uomo che era alla guida dello scooter Yamaha.

Sabato scorso, sempre al Foro Italico, il conducente di una Ford ha perso il controllo ed è finito sullo spartitraffico (foto in basso). Per lui solo tanta paura e nessuna conseguenza fisica. Per rimuovere il mezzo è stato chiesto l’intervento di un mezzo del soccorso stradale.

