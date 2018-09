Incidente al Foro Italico, sbanda con l'auto e si ribalta

Sbanda con l'auto e si ribalta. Spaventoso incidente ieri sera al Foro Italico, all'altezza dell'antica gelateria Ilardo, dove un uomo di nazionalità cinese ha perso il controllo della sua vettura, nei pressi della Cala, e si è ribaltato a pochi metri dalla curva. Stando ai primi rilievi effettuati dagli uomini della sezione Infortunistica della polizia municipale non risultano altri mezzi coinvolti. A bordo anche un altro uomo di nazionalità cinese: i due uomini non hanno riportato ferite gravi. Sul posto i soccorritori del 118 e i vigili, impegnati a ripristinare le condizioni di sicurezza nel tratto della strada in cui si è verificato l'incidente.