Incidenti stradali Tribunali-Castellammare / Foro Italico Umberto I

Incidente al Foro Italico, auto si ribalta: due feriti

E' successo sabato pomeriggio. Secondo una prima ricostruzione della polizia municipale non sono coinvolti altri mezzi. I vigili del fuoco intervenuti per estrarre due persone dall'abitacolo, poi trasportate al Buccheri La Ferla dove sono entrate in codice giallo