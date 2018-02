Incidenti stradali Cerda / Via Roma

Incidente a Cerda, auto lo investe e scappa: settantenne finisce in ospedale

L'episodio in via Roma. Vittima un pensionato che è stato portato in ambulanza al pronto soccorso di Termini Imerese. Indagano i carabinieri che hanno acquisito le immagini di alcune telecamere per rintracciare il responsabile