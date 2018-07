Cade con la bici in via Leonardo da Vinci, anziano in prognosi riservata

Cade con la bici e finisce in ospedale in prognosi riservata. Un uomo di 85 anni, A.C., è stato ricoverato a seguito dell’incidente avvenuto stamattina in via Leonardo da Vinci, all’altezza del PalaUditore, nella carreggiata in direzione di viale Regione. Dopo i primi soccorsi prestati da alcuni passanti è intervenuta un’ambulanza del 118 che portato il ferito a Villa Sofia.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Al momento sembrerebbe che non ci siano altri mezzi coinvolti, ma solo le indagini potranno chiarire se qualcuno - magari con una manovra azzardata - abbia provocato la caduta dell’anziano disarcionato dalla sua bici.