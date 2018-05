Ciclista travolto in via Nuova, 14enne investita a Pallavicino: due incidenti in 30 minuti

Il primo nella strada che collega viale Strasburgo a piazza San Lorenzo, il secondo in via Mater Dolorosa: il bilancio è di 3 feriti. In entrambi i casi sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e le ambulanze del 118