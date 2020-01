Incidente alla Favorita, auto si schianta contro un albero: un morto e una ferita grave

L'impatto intorno alle 2 in via Diana, non lontano dal cancello Giusino. A perdere la vita un 32enne, Antonio Vassallo. Ferita gravemente la fidanzata, trasferita con un'ambulanza all'ospedale Villa Sofia: la prognosi è riservata