Incidente tra quattro auto in Favorita, grave una donna: traffico in tilt

Tamponamento fra quattro auto in Favorita. E’ di quattro mezzi coinvolti e due feriti il bilancio dell’incidente avvenuto in viale Diana, poco prima del cancello Giusino, in direzione Mondello. Ad avere la peggio una donna di 48 anni, M.F.P., estratta dall’auto, soccorsa da un’ambulanza del 118 e portata all’ospedale Villa Sofia dov’è entrata in codice rosso.

“Per lei attendiamo ancora l’esclusione della riserva sulla vita - spiegano dalla sala operativa della polizia municipale”. Oltre alla donna è rimasto ferito un 32enne, L.D., portato in ambulanza nella stessa struttura ospedaliera. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie per gestire il traffico, andato in tilt in pochi minuti.

Il traffico in direzione Mondello è stato dirottato su viale Ercole, per far uscire le auto su viale del Fante. Dopo le prime fasi più concitate toccherà agli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale effettuare i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Nel pomeriggio code sull’A29 in direzione Palermo per la caduta di un motociclista all’altezza di Partinico.